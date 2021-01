3sat zeigt Knast-Doku aus der Schweiz

TV-News

«Vom härtesten Knast zum modernsten Gefängnis in der Schweiz» zeigt, wie die Inhaftierten des Sennhofs in Chur in die neue Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez überführt wurden.

Der Dokumentarfilm «Vom härtesten Knast zum modernsten Gefängnis der Schweiz» hat zwei Jahre lang die Umzugsvorbereitungen, den Umzug selbst und auch das Einleben der Inhaftierten in der neuen Vollzugsanstalt begleitet. Was dieser jahrelange Freiheitsentzug wirklich mit einem anstellt und was das für einen selbst heißt, das Veranschaulichen die Gefängnisinsassen.Die Vollzugsanstalt Sennhof schloss nach 202 Jahren die Tore am Rande der Altstadt in Chur für immer. Die Geschichte des Sennhofs zeigt exemplarisch, wie stark sich der Strafvollzug in den vergangenen 200 Jahren verändert hat. Denn im Sennhof wurden Verurteilte noch in Kettenhaft gehalten. Heute sind sich die Vollzugsbeamten einig: Die schlimmste Strafe ist der Freiheitsentzug selbst. Aber der Ruf, der Sennhof sei der härteste Knast der Schweiz, hat sich bis zuletzt gehalten.Doch jetzt wird umgezogen! Die Reportage von Filmautor Gieri Venzin zeigt am Mittwoch, den 3. Februar, um 20:15 Uhr bei 3sat , wie der Umzug für die Belegschaft und die Insassen vonstatten ging. Der Abschied aus dem Sennhof, wie die Ankunft im neuen „zu Hause“ sind festgehalten. Dabei werden auch viele Insassen und Mitarbeiter zu Wort kommen und die Zuschauer bekommen einen Blick hinter dieses historische Schweizer Ereignis.