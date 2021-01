«Täglich frisch geröstet»: Stefan, kommst Du bitte zurück?

Hingeschaut

Die junge Late-Night-Show oder «TV Total reloaded»? Das Konzept ist nicht wirklich neu.

Für Streaming-Verweigerer mag es ein böhmisches Dorf gewesen sein, aus dem oder über das RTL am späten Dienstagabend kurz vor Mitternacht berichtete.lief ja in den vergangenen beiden Monaten des Jahres 2020 nur auf TVNow. Doch jetzt darf das Format auch mal Free-TV testen. Zwei Mal die Woche.Late Night, gemacht von Stefan Raab, überschaubare 38 Minuten reine Sendezeit. Klingt an sich gut. Zumal man noch locker wach ist nach «DSDS» und dann der «Dschungelshow». Die Auftaktsequenz von «TFG» zeigt schnell: Das ist «TV Total reloaded». Lange vermisst, aber irgendwann vergessen. So wie die «Lindenstraße». Aber gut, geben wir der Show eine Chance.Jens Heinz Richard „Knossi" Knossalla ist nun fester Moderator. Nie gehört? Ist nicht schlimm. Oder irgendwie halt doch, nachdem in Stream-Staffel eins sich die Gastgeber abwechselten. Mario Basler begrüßte das Publikum, Sasha, auch mal Jorge González. Diesmal Mr. Unbekannt. Live sogar, „damit man mich nachträglich nicht verpixeln kann". Gag zwei sitzt. Der erste eher weniger: RTL hätte mit ihm gut eingekauft, durch das Geld der letzten Spendengala. Haha!Der sich selbst auf den Arm nehmende „Knossi" schaut ein bisschen aus wie Raab, hat eine Stimme ein wenig wie Raab, wirkt hektisch wie Raab in den Anfangstagen. Und «Täglich frisch geröstet» ist ein zweites raabsche «TV Total». Will es zumindest irgendwie sein.Einspieler: Seine Einschulung bei RTL . Neuland. Riesengebäude. Erstmal eine Zigarettenpause mit Smalltalks. Allerlei Unfug. Zurück ins Studio. Der Merkel-Gag zur Dschungel-Show? Der Maffay-Witz zum Tiny-House? Der mit der Gesichtsmaske und dem Hundekot? Mit der Feuerwehr im Home-Office? „Roberts Koch Institut"? Zündet alles nicht so wirklich! So kommt die Rakete nie zum Mars.Nach knapp mehr als 15 Minuten ist es zur ersten Werbung an sich Zeit zum Ausschalten. Aber wer jetzt wegnickt, wird «Täglich frisch geröstet» nie mehr einschalten. Wie war das damals eigentlich bei «TV Total»? Brauchte das auch Anlauf oder war das vom Start weg klasse? War es einfach eine andere Zeit? Würde Stefan Raab heute noch die Fernsehlandschaft verändern?Mit «TFG» als Produzent schafft er es nicht. So zumindest nicht. Karl Lauterbach hatte schon vor der Epidemie einen Corona-Haarschnitt. Guter Gag. Aber irgendwie schon 100 Mal vorher gehört. Reißen es die Gäste heraus? Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki („ob Krebse kacken können!") schafft es nicht. Blond, großer Ausschnitt, Piepsstimme, belanglos. Zum Glück nur noch zehn Minuten Netto-Sendezeit...Adrian Kozakiewicz wird als Insta-Insekten-Papst angekündigt, als Nummer eins der Insekten-Influencer. Braucht man das noch kurz vor Mitternacht? Sieben Minuten halten wir noch durch! Die Kakerlake auch. Der „Roaster", der in Staffel eins jeweils den Moderator bewertete, fehlt nun. Olaf Schubert, Kai Pflaume, Reiner Calmund oder Michael Mittermeier sorgten so wenigstens für ein bisschen Promi-Glanz. Dann ist Schluss. „Knossi" verweist auf das folgende «Nachtjournal» mit Heiner Bremer. Die gute, alte Zeit. Aber die kehren nicht wieder. Stefan, kommst Du bitte zurück?Diesen Donnerstag eher nicht, aber «Täglich frisch geröstet» - blöder Name, nullkommanull passend - darf nochmal live: Selbe Zeit, gleich nach der «Dschungelshow». Die war wohl maßgeblich dafür verantwortlich, dass zum RTL-Start das Format immerhin 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen holte. 8,7 Prozent im Gesamten dank der 1,03 Millionen Zuschauer. Wetten, dass das ab nächster Woche weniger wird? Weit weniger?!