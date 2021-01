«Hartz und herzlich» startet erfolgreich in die neue Staffel

Quotennews

Im Anschluss überzeugte auch die Wiederholung von «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?».

Startschuss für die neuen Geschichten von. Mit der fünften Staffel befindet man sich nun im Kölner Stadtteil Bickendorf, in der die 24-jährige Nadine gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn Marlon und ihrer Mutter Brigitte, die zusammen in einer Dreizimmerwohnung leben, im Vordergrund standen. 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen, wie nicht nur der Platz, sondern auch das Geld knapp war.Wie eine Heizkostennachzahlung das Leben der Familie ins Wanken brachte, erreichte 2,8 Prozent Marktanteil. Die Geschichte um die beiden Frauen, die keine Rückklagen haben, sorgte für 0,50 Millionen junge Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 5,6 Prozent. Bereits zwischen 16.00 und 18.05 Uhr setzte RTLZWEI auf. Die neue Folge sorgte für 0,38 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen lediglich 4,3 Prozent auf der Uhr.Noch in der vergangenen Woche strahlte RTLZWEI neue Ausgaben vonaus. Auf dem 22.15 Uhr-Slot wiederholte man nun die erste Folge der fünften Runde, die zuletzt am 9. Juni 2020 im Fernsehen zu sehen war. Damals schalteten 1,13 Millionen Zuschauer ein, 0,65 Millionen Umworbene wurden erzielt. Der Marktanteil lag bei starken 7,6 Prozent. Nun wurden 0,60 Millionen Zuschauer ermittelt, bei den Umworbenen waren 5,9 Prozent drin.