«Her Story»: Sky feiert Weltfrauentag mit Episode über Bibiana Steinhaus

TV-News

Bei der Dokumentation wird die Erfolgsgeschichte der ersten Schiedsrichterin der Bundesliga Bibiana Steinhaus aufgezeigt sowie tiefere Einblicke in ihr Privatleben gewährt.

Die Sky Original Dokumentation zeigt, mit wie viel Training und Herzblut sie es in die Männerdomäne der ersten Fußball-Bundesliga schaffte und wie sie auch ihre Karriere neben dem Fußballplatz immer im Blick behält.Bibiana Steinhaus zeigt in "Her Story" aber nicht nur ihre sportliche Seite, sie gewährt auch tiefe Einblicke, wie sie mit Spieler- und Fankritik umgeht. Gemeinsam mit ihrem Partner, der Schiedsrichterlegende Howard Webb, ist sie aber auch ganz privat beim Kochen und auf dem Sofa zu sehen. Und sie verrät nicht nur, wie die beiden sich kennen und lieben lernten, sondern auch was sie dazu bewegte, ihre außergewöhnliche Schiedsrichterkarriere auf dem Rasen zu beenden."Zu Beginn dieses tollen Filmprojekts war nicht ansatzweise abzusehen, wir sehr uns Umstände, die wir zuvor nicht kannten, bei unserer gemeinsamen Reise begleiten würden. Ich freue mich, dass in dieser Dokumentation viele meiner Wegbegleiter zu Wort kommen. Meine Geschichte erzähle ich somit nicht alleine. Freunde, Familie und Kollegen schauen aus unterschiedlichsten Perspektiven auf meine bisherige Karriere und das macht die Doku so wunderbar facettenreich.", sagt Steinhaus zur Dokumentation.Zu sehen ist die Episode mit Bibiana Steinhaus am 8. März um 20.15 Uhr exklusiv auf dem Pop-up-Sender Sky Serien und Shows - Yes She Can!, der extra zum Weltfrauentag programmiert wird sowie um 21.25 Uhr auf Sky One . Zudem ist die Episode auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket verfügbar und läuft am 11. März auf Sky Bundesliga. Der Pup-up-Sender zeigt zudem weitere «Her Story»-Episoden mit Barbara Schöneberger, Anna Loos, Stefanie Giesinger und Sarah Wiener. Außerdem ist «Gentleman Jack», «Jett», «Catherine the Great», «Enlightened» und «The L Word: Generation Q» im Programm.