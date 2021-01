Der Wintersport im Zweite punktet unermüdlich

Quotennews

Das Samstags-Programm im ZDF lässt sich erneut leicht zusammenfassen: Wintersport! Dass die Mainzer ZDF-Programm-Chefs auf das Wintersportspektakel zurecht setzten zeigen die Quoten jede Woche erneut.

Auch an diesem Samstag, dem 23. Januar 2021, konnten Wintersport-Fans bereits am Morgen ZDF einschalten und sich in der Folge beruhigt zurücklehnen und mitfiebern. Ab 9:50 Uhr stand die erste Übertragung des Tages mit der Abfahrt der Damen aus dem schweizerischen Crans-Montana an. Den Sieg der Italienerin Sofia Goggia verfolgten bereits 1,15 Millionen Gesamtzuschauer. Auf über 2 Millionen Zuschauer kam das ZDF dann bereits gegen 11:30 Uhr und dem Springen der Nordischen Kombinierer im finnischen Lahti.Zu diesem Kombinierer-Highlight zog es wie angesprochen 2,02 Millionen Sportfans vor die Bildschirme, einen Wert, welcher der restliche Sporttag nicht mehr unterbieten sollte. Einzig im direkten Anschluss fiel die zehn-minütige Übertragung der Matchhighlights aus der Deutschen Eishockey Liga knapp unter die 2-Millionen-Marke auf 1,99 Millionen Rezipienten. Die unangefochtenen Highlights mit Bestwerten des Tages sollten jedoch die Übertragungen des Biathlon werden.Den Start machten die Damen im 12,5 km Massenstart aus Antholz. Gegen 13 Uhr startend katapultierte der Massenstart die Zuschauerzahlen auf 4,26 Millionen Gesamtzuschauer und auch in der Zielgruppe können sich 0,66 Millionen Rezipienten durchaus sehen lassen. Noch bessere Ergebnisse lieferte dann gegen 15 Uhr die 4x 7,5 km Staffel der Herren im Biathlon, gesendet ebenfalls aus Antholz. Hier war der Andrang der TV-Zuschauer noch höher und es schalteten 4,97 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein, auch in der Zielgruppe verbesserte man sich auf 0,74 Millionen. In beiden Wettbewerben wehten am Ende französische Fahnen zum Sieg, bei den Damen gewann Julia Simon und in der Staffel die Mannschaft aus Frankreich vor Norwegen und Russland.