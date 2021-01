Joe Bidens Vereidigung findet auch in Deutschland einige Zuschauer

Quotennews

Das beliebteste Programm für die Übertragung der Amtseinführung in Echtzeit war mit Abstand Das Erste.



Gestern wurde Joe Biden als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Zahlreiche Sender übertrugen die Amtseinführung aus Washington DC. Im Ersten schalteten 4,44 Millionen Zuschauer für denein. Dies glich einem starken Marktanteil von 18,6 Prozent. Bei den 0,64 Millionen Jüngeren war das Interesse ebenfalls sehr groß. Hier verbuchte der Sender eine hervorragende Quote von 12,4 Prozent. Der Sender Welt übertrug live aus Washington von 16.30 Uhr bis 23 Uhr und erzielte in dieser Zeit 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zur Zeit der Vereidigung waren mit 0,78 Millionen Fernsehenden die meisten Zuschauer dabei. In der Zielgruppe lag die Quote zu diesem Zeitpunkt bei einem starken Wert von 6,1 Prozent.Auch in einemfand die Vereidigung Einzug ins Programm. 1,54 Millionen Fernsehende wählten RTL für die Übertragung. Somit erzielte der Sender einen annehmbaren Marktanteil von 6,6 Prozent. Unter den Zuschauern waren 0,47 Millionen Umworbene vertreten, die ebenfalls nur bei einem akzeptablen Ergebnis von 9,5 Prozent landeten. Daswar die Anlaufstelle für 0,73 Millionen Fernsehzuschauer sowie 0,39 Millionen Werberelevante. Somit lag auch hier die Sehbeteiligung bei mäßigen 3,1 und 7,8 Prozent.Im ZDF entschied man sich hingegen für eine rückblickende Berichterstattung mit einemab 19.30 Uhr. Die Reichweite befand sich bei 4,67 Millionen Menschen. Für den Sender bedeutete dies einen guten Marktanteil von 14,1 Prozent. Zudem verfolgten 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährige die Vereidigung. Die jüngeren Zuschauer bescherten dem ZDF folglich eine hohe Quote von 8,0 Prozent.