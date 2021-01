Spezielles 3sat-Programm zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

TV-News

Im Programm des Senders ist demnächst unter anderem «Shattered - Reise in eine stille Vergangenheit» zu finden.

Von Montag bis Mittwoch zeigt 3sat die beiden Dokumentarfilme «The Euphoria of Being» und «Shattered - Reise in eine stille Vergangenheit» sowie zwei weitere Dokumentationen und den Fernsehfilm «Der letzte Mentsch» im Rahmen seines Programms anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar.In «Shattered - Reise in eine stille Vergangenheit» erzählt Filmemacher Walter Wehmeyer anhand der Familienerlebnisse der beiden Schwestern Britta und Marianne Pars pro Toto die Geschichte der Deprivation, Verfolgung, Vertreibung und Ermordung der deutschen und europäischen Juden. Britta und Marianne wuchsen in Aachen auf. Im Alter von neun und zwölf Jahren mussten die beiden jüdischen Kinder 1937 mit ihren Eltern vor den Nazis fliehen und nach Amerika auswandern. Als Filmemacher interessierte Wehmeyer ihr Schicksal, denn ihr Vater Curt Lion hatte Wehmeyers Großvater in Aachen kennengelernt und ihm sein Bekleidungsgeschäft kurz vor der Flucht übertragen. Gemeinsam mit den beiden Frauen recherchiert Walter Wehmeyer in Briefen, Fotoalben und Archiven, besucht das bis heute bestehende Geschäft und begibt sich auf die Spur weiterer Familienmitglieder, denen die Flucht vor den Nationalsozialisten nicht mehr gelungen war. Hat die geflohene Familie jemals eine Entschädigung erhalten? Konnten die beiden Geschäftsleute die alles kontrollierenden Nazibehörden, die "Arisierung" und "Reichsfluchtsteuer" umgehen?Montag, 25. Januar, 22:25 Uhr«The Euphoria of Being»Dokumentarfilm von Réka Szabó, Ungarn 2020Dienstag, 26. Januar, 23:00 Uhr«Shattered - Reise in eine stille Vergangenheit»Dokumentarfilm von Walter Wehmeyer, Österreich 2016ErstausstrahlungMittwoch, 27. Januar, 20:15 Uhr«Getrennt durch Stacheldraht - Jugendjahre im KZ Gusen»Dokumentation von Julia Grantner und Robert Grantner, Deutschland 2020Mittwoch, 27. Januar, 21:00 Uhr«Vernichtet - eine Familiengeschichte aus dem Holocaust»Dokumentation von Andreas Christoph Schmidt, Deutschland 2020Mittwoch, 27. Januar, um 23:15 Uhr«Der letzte Mentsch»Spielfilm, Deutschland 2014Regie: Pierre-Henry Salfati