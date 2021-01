Starttermin von «Kenan» und «Young Rock» bekannt

US-Fernsehen

NBC hat den Starttermin für die zwei neuen Comedyserien bekannt gegeben.

In der Sitcom «Young Rock» wird es vorerst hauptsächlich um die jungen Jahre von Dwayne Johnson gehen, welcher in jeder Folge auftauchen wird. Dabei ist die Comedyserie eine Single-Camera-Comedy, wird also nicht im Stil einer Sitcom vor Live-Publikum aufgezeichnet. In der Sendung wird unter anderem Johnsons Kindheit und Jugend aufgezeigt. Der Fokus wird aber auf seinen Anfangsjahren als Footballspieler an der University of Miami, als Wrestling-Star und als Schauspieler in Hollywood liegen. Die Serie wird sich laut Sender in jeder Episode einem anderen wichtigen Kapitel in Johnsons Leben widmen.«Kenan» stellt den Comedian Kenan Thompson ins Zentrum und erzählt die Geschichte des verwitweten Moderators von Atlantas zweitbeliebtester Morning Show. Er hat Probleme seinen Alltag beim Frühstücksfernsehen und die Erziehung seiner zwei Töchter zu meistern. Hilfe – wenn man das so nennen kann – bekommt er von seinem Schwiegervater Rick (Don Johnson) und seinem Bruder Gary (Chris Redd), welcher gleichzeitig sein Assistent, Manager und Untermieter ist. Hinter der Comedyserie stehen David Caspe und Jackie Clarke als Serienschöpfer.«Kenan» und «Young Rock» werden am Dienstag den 16. Februar ab 20:00 Uhr ihre Premiere bei NBC feiern. Der Sendeplatz war zuvor von der zweiten Staffel der Musical-Dramedy-Serie «Zoey's Extraordinary Playlist» besetzt, welche aber erstmal pausiert und dann im Frühjahr fortgesetzt wird.