Über fünf Millionen Sportfans beim Biathlon Massenstart der Damen

Quotennews

Neben diesem Highlight schnitten auch die anderen Programmpunkte beim Wintersport-Sonntag im Ersten gut ab.



Auch am Sonntag ließ Das Erste keine Möglichkeit aus, das Programm mit Wintersport zu füllen. Bereits um kurz nach neun Uhr startete dermit dem Riesenslalom der Damen. Der Start verlief mit 0,88 Millionen Zuschauern und passablen 9,8 Prozent Marktanteil noch etwas verhalten. Von den Jüngeren waren 0,16 Millionen Fernsehende vertreten. Diese sorgten bereits für eine gute Quote von 7,1 Prozent. Mit demwar die Reichweite bereits auf 2,83 Millionen Menschen gestiegen. Hier waren starke 19,1 Prozent Marktanteil möglich. Auch bei den 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen hohe 10,8 Prozent zustande.Ab 12.30 Uhr startete dermit dem Massenstart der Herren. Inzwischen waren 4,88 Millionen Zuschauer an dem Wintersportprogramm interessiert. Davon gehörten 0,82 Millionen Fernsehende zu der jüngeren Zuschauerschaft. Somit ergaben sich ausgezeichnete Quote von 18,0 sowie 18,3 Prozent. Für den Slalom der Herren beimverkleinerte sich das Publikum auf 3,28 Millionen Menschen. Trotzdem war weiterhin ein starker Marktanteil von 19,1 Prozent möglich. Hohe 9,9 Prozent sicherte sich der Sender auch bei den 0,45 Millionen Jüngeren.Das letzte Rennen desin Oberhof stand ab 14.55 Uhr mit dem Massenstart der Damen an. 5,72 Millionen Fernsehende schauten zu, wie sich Franziska Preuss die Silber-Medaille sicherte. Diese enorme Reichweite spiegelte sich auch in der überragenden Sehbeteiligung von 29,0 Prozent wider. Bei den 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde ebenfalls ein hervorragendes Ergebnis von 18,2 Prozent verbucht. Daswar ab 17.05 Uhr noch von 4,99 Millionen Zuschauern gefragt. Auch hier wurden besonders hohe 20,8 Prozent Marktanteil erzielt. Eine starke Quote von 11,6 Prozent stand bei den 0,67 Millionen Jüngeren auf dem Papier.