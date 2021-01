Nach DSDS kehrt auch der Dschungel zu RTL zurück

Quotennews

In diesem Jahr gibt es Corona-bedingt keine wirkliche Dschungel-Action, dafür aber eine Castingshow für den „richtigen“ Dschungel 2022. Die Euphorie lies gegenüber dem Auftakt am Freitag bereits nach.

Zum Vergleich erreichte die Auftaktshow vonganze 4,18 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren und lag mit 1,98 denkbar knapp unter der 2-Millionen-Marke in der werberelevanten Zielgruppe. Diese Werte sanken in beiden Kategorien am Samstagabend auf 3,57 Millionen Zuschauer im Gesamten und 1,64 Millionen in der Zielgruppe ab. Auch die zuvor erreichten Marktwerte von 18,5 Prozent (Gesamt) und 28,8 Prozent (Zielgruppe) konnten demnach nicht nochmals erreicht werden.Fallen die Werte der Dschungelshow jedoch nicht weiter ab und verbleiben in vergleichbaren Sphären bestehen kann man bei RTL mit der Ersatz-Show wohl zufrieden sein. Den kleinen Knick, welcher Altmeister Bohlen undam Dienstag hinnehmen musste scheint ein Ausrutscher zu bleiben. War man am angesprochenen Dienstag noch unter die 15-Prozent-Marke in der Zielgruppe gefallen erreichte man am Samstagabend wieder 18,2 Prozent sowie 1,65 Millionen Zuschauer von 14 bis 49 Jahren.Auch wenn man auf die Gesamtzuschauerzahl blickt steigerte sich «DSDS» zusehends. Am Dienstag erreichte der Sender 3,2 Millionen Rezipienten und verpasste so knapp die 10-Prozent-Marke und zum Samstag konnte mit 4,01 Millionen Zuschauern ein neuer Staffel-Rekord aufgestellt werden. In Marktanteilen verbesserte man sich auf 11,6 Prozent und lag damit auch deutlich über den Ergebnissen der Samstags-Ausstrahlung der Vorwoche. Somit dürften sich einige Sorgenfalten im Hause RTL glätten und das Wendler-Chaos scheint überwunden. Bleibt die Dschungelshow konstant wird es auch kein Problem werden, dass dieses Jahr nicht aus Australien gesendet werden kann.