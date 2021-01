Der ganze 36th Americas Cup bei ServusTV

TV-News

Vom 15. Januar bis zum 15. März sind die Rennen des Segel Cups live im TV und online bei ServusTV zu sehen.

Segel-Fans aufgepasst! Die prestigeträchtigste Segel-Regatta der Welt geht in die nächste Runde. Der Wettbewerb ist bei ServusTV Deutschland live zu sehen. Nach den Vorrennen zum 36th America’s Cup im Dezember 2020 zeigt ServusTV auch alle Rennen der Play-Offs im internationalen Livestream auf ServusTV.com. Das Prada Cup Finale wird zudem im linearen Programm übertragen und von Kommentator Gerald Leinauer, Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher mit Segel-Profi Paul Kohlhoff als Experte begleitet.Ab dem 6. März geht es bei ServusTV dann um die älteste Sporttrophäe der Welt, den Prada 36th America’s Cup, in welcher der Sieger der Prada Cup Challenger Selection Series auf den Titelverteidiger Neuseeland trifft. Die spektakulären Rennen der Finalrunde zeigt ServusTV, ebenfalls kommentiert vom vierköpfigen Expertenteam, live im TV und online. Alle Rennen werden im Anschluss in der ServusTV-Mediathek verfügbar sein.ailPrada Cup Challenger Selection SeriesPrada Cup Round Robin im Internationalen Livestream auf servustv.com/americascupliveFreitag, 15. Januar – Sonntag, 17. Januar: 03:00 – 05:00 UhrFreitag, 22. Januar – Sonntag, 24. Januar: 03:00 – 05:00 UhrPrada Cup Halbfinale im Internationalen Livestream auf servustv.com/americascupliveFreitag, 29. Januar 2021 – Sonntag, 31. Januar: 03:00 – 05:00 UhrDienstag, 02. Februar 2021: 03:00 – 05:00 UhrPrada Cup Finale live im TV und Online mit den ServusTV-ExpertenSamstag, 13. Februar & Sonntag, 14. Februar: 04:00 – 06:00 UhrMittwoch, 17. Februar 2021: 04:00 – 06:00 UhrFreitag, 19. Februar – Montag, 22. Februar: 04:00 – 06:00 UhrPrada 36th America’s Cup MatchAmerica´s Cup Match live im TV und Online mit den ServusTV-ExpertenSamstag, 06. März & Sonntag, 07. März: 04:00 – 06:00 UhrMittwoch, 10. März 2021: 04:00 – 06:00 UhrFreitag, 12. März – Montag, 15. März: 04:00 – 06:00 Uhr