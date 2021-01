Bidens Amtseinführung: WELT berichtet live

TV-News

Der Nachrichtensender berichtet zudem live vom CDU-Parteitag am Freitag und Samstag.

Die Bilder vom Sturm auf das Capitol sind noch sehr präsent. In der kommenden Woche, am 20. Januar, wird Washington jedoch erneut im Mittelpunkt der weltweiten medialen Berichterstattung stehen. Dann hoffentlich in einem positiveren Licht. Der Anlass ist die Amtseinführung des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika Joe Biden. Kommenden Mittwoch wird auch der Nachrichtensender WELT live und vor Ort berichten wie Biden und seine Vize-Präsidentin Kamala Harris ihre Amtseide vor dem Capitol schwören. Die Berichterstattung startet ab 16 Uhr und wird sich bis mindestens 22 Uhr erstrecken.Dabei geht es derzeit weiterhin turbulent zu im US-Regierungsgebäude. Am Mittwoch gab es erneut historische Nachrichten, denn gegen den Noch-Präsident Donald Trump wurde als erster Amtsinhaber in der Geschichte zum zweiten Mal ein Impeachment-Verfahren zur Amtsendhebung eingeleitet. Am 20. Januar werden daher erneut mit Unruhen in Washington gerechnet. Live vor Ort berichten US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf sowie die Reporterinnen Nancy Lanzendörfer und Daniela Will. Im WELT-Nachrichtenstudio Berlin begleiten die Moderatoren Lena Mosel, Carsten Hädler und Marie Przibylla die Zeremonie. Als Experte für US-Politik wird Julius van der Laar zugeschaltet.Schon am Wochenende gibt es für WELT ebenfalls einen Grund die Live-Berichterstattung aufzunehmen, dann allerdings in Deutschland. Der Nachrichtensender begleitet den CDU-Parteitag am 15. Januar ab 21:00 Uhr. Aus dem Studio informiert Jens Reupert und Reporter in Berlin ist Michael Wüllenweber, die die Reden am Abend einordnen. Am Samstag, den 16. Januar, informieren aus dem WELT-Studio dann Michael Wüllenweber, Alexander Siemon und Fanny Fee Werther über das Wahlergebnis der Vorsitzendenabstimmung.