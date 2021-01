«Kamp Koral»: Erste Sneak Peak des «Spongebob»-Spinoffs

US-Fernsehen

In der Halbzeitpause des NFL-Spiels zwischen den New Orleans Saints und den Chicago Bears gab es die ersten Eindrücke der neuen Show.

Am Wochenende starteten die NFL-Play-Offs mit der sogenannten Wild-Card-Round. Das besondere in diesem Jahr ist, dass erstmals sieben Teams aus jeder Division einen Platz in der Endrunde ergattern konnten. Doch dem nicht genug, den ebenso besonders war, dass der Kindersender Nickelodeon in den USA erstmals ein Football-Spiel live übertrug. Die Übertragung zwischen den New Orleans Saints und den Chicago Bears war prall gefüllt mit Anspielungen auf bekannte Nickelodeon-Stars und -Sendungen.Die Halbzeitpause wurde dann aber nicht für herkömmliche Spielanalysen genutzt, sondern diente als Plattform, um die neue-Spinoff-Seriezu bewerben. Gezeigt wurde ein sechsminütiger Sneak Peak, in dem der zehnjährige Schwamm beim Quallenfischen gezeigt wurde. In der Sendung kommen neben den bekannten Charakteren wie Patrick, Thaddäus oder Mr. Krabs auch zwei neue Figuren vor: Nobby und Narlene. Nobby wird im Englischen von Carlos Alazraqui gesprochen, während Narlenes Stimme von Kate Higgins stammt.Der Start der Animationsserie ist derzeit noch nicht bekannt, jedoch soll der Ableger auch zu Paramount Plus kommen, der Streaming-Plattform von ViacomCBS. Marc Ceccarelli, Vincent Waller and Jennie Monica fungieren in als ausführende Produzenten. Alle drei waren schon für die Original-Serie tätig. Hier gibt es den ersten Eindruck.