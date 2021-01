Über elf Millionen Zuschauer verfolgen den «Tatort» aus Köln

Quotennews

Für «Katie Fforde» im ZDF entschieden sich fünf Millionen Fernsehende.



Derspielte in dieser Woche in Köln. Die Kommissare Ballauf und Schenk ermittelten in ihrem 80. Fall. Zuletzt hatte der Krimi am Neujahrsabend 8,89 Millionen Fernsehende zum Einschalten überzeugt. Der Sender erzielte einen hervorragenden Marktanteil von 24,1 Prozent. Bei den 2,25 Millionen Jüngeren freute man sich zudem über eine ebenso tolle Quote von 21,2 Prozent. Am gestrigen Abend setzte das Erste noch eins drauf und überzeugte 11,19 Millionen Krimifans. Diese hohe Reichweite spiegelte sich in dem ausgezeichneten Marktanteil von 30,8 Prozent wider. Bei den 2,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine überragende Sehbeteiligung von 24,8 Prozent ermittelt.hielt weiterhin 4,43 Millionen Interessenten auf dem Sender. Der Sender lag damit weiterhin bei einem guten Wert von 15,7 Prozent Marktanteil. In der jüngeren Zuschauergruppe reichten 0,85 Millionen Fernsehende für starke 10,5 Prozent. Am früheren Abend ab 18.10 Uhr verfolgten 2,13 Millionen Zuschauer daszur EM-Qualifikation. Über einen mauen Wert von 7,6 Prozent kam die Quote hier nicht hinaus. Bei den 0,43 Millionen Jüngeren sah es mit annehmbaren 5,7 Prozent etwas besser aus.Die Quoten des Dramasim ZDF hatte der starken Konkurrenz im Ersten wenig entgegenzusetzen. 5,01 Millionen Fernsehzuschauer lagen mit 13,8 Prozent Marktanteil knapp über dem Senderschnitt. Die 0,55 Millionen jüngeren Fernsehenden landeten bei einer soliden Quote von 5,3 Prozent. Dennoch lief es besser als Anfang Dezember bei einer Ausstrahlung der TV-Reihe. Hier wurden Marktanteile von 12,2 sowie 4,0 Prozent gemessen. Daserhöhte ab 21.45 Uhr auf 6,25 Millionen Zuschauer sowie eine hohe Quote von 19,9 Prozent. Bei den 0,94 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden sogar herausragende 10,4 Prozent Marktanteil generiert.