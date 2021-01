Köpfe

«Police Academy»-Star Marion Ramsey ist tot

Fabian Riedner von 08. Januar 2021, 09:01 Uhr

Die Schauspielerin starb am Donnerstag in ihrem Haus in Los Angeles.

Ein weiterer großer Star der 80er und 90er ist von uns gegangen. Marion Ramsey, die vor allem durch ihre Rolle Officer Laverne Hooks in den «Police Academy»-Filmen bekannt wurde, ist am Donnerstag verstorben. Sie wurde 73 Jahre alt. Die Agentur Roger Paul Inc. bestätigte den Tod gegenüber mehreren US-Branchendiensten.



Obwohl sie vor allem durch «Police Academy» bekannt wurde, begann ihre Karriere deutlich früher. Schon 1964 trat sie in «Hello, Dolly!» auf, in den 70er Jahren folgten viele Engagements im Theater, Film und Serie. Auf der Bühne spielte sie unter anderem in „Miss Moffat“ mit, war in der ABC-Show «Keep On Trucking» zu sehen und gehörte zum Ensemble von «Cos».



Mit ihrem ehemaligen «Police Academy»-Partner Steve Guttenberg stand sie vor fünf Jahren in «Lavalantula» und «2 Lava 2 Lantula!» wieder gemeinsam vor der Kamera. Ihre letzte Rolle übernahm sie vor drei Jahren in «When I Sing».



