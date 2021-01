Fortsetzung des Krimis «Waldgericht» büßt an Reichweite ein

Quotennews

Dennoch kam ein starkes Ergebnis zustande. Zuvor lief auch die Krimiserie «Die Rosenheim-Cops» besonders gut.



Im ZDF wurde der zweite Teil des Krimisausgestrahlt. Am Tag zuvor wurde mit Teil eins eine große Reichweite von 7,49 Millionen Menschen erreicht. Zudem stand ein starker Marktanteil von 22,0 Prozent auf dem Papier. Auch die 0,84 Millionen Jüngeren bescherten dem Sender mit einer hohen Quote von 9,3 Prozent ein gutes Ergebnis.Auch wenn der Sender weiterhin ein gutes Ergebnis ablieferte, verkleinerte sich das Publikum mit der Fortsetzung auf 6,87 Millionen Menschen. Im Gegensatz zum Vortag musste sich der Krimi der «Tagesschau» geschlagen geben und der Film war somit noch das zweitgefragteste Programm des Tages. Weiterhin war ein hoher Marktanteil von 20,3 Prozent möglich. Die Sehbeteiligung bei den 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährigen fiel auf gute 7,6 Prozent.Ab 19.25 Uhr wurde in einemüber die Ergebnisse der Ministerkonferenz berichtet. Hier schalteten 4,95 Millionen Zuschauer für genauere Informationen ein. Dies entsprach einer guten Quote von 16,1 Prozent. Bei den 0,86 Millionen Jüngeren kam ein ausgezeichnetes Ergebnis von 11,3 Prozent Marktanteil zustande. Von dem großen Interesse profitierten im Anschluss. Mit 5,95 Millionen Fernsehenden steigerte sich die Reichweite gegenüber den letzten Wochen deutlich. Für die vorherige Dienstags-Ausgabe saßen 4,92 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Insgesamt belief sich der Marktanteil auf einen guten Wert von 17,3 Prozent. Bei den 0,58 Millionen Jüngeren erzielte der Sender eine Quote von 6,1 Prozent.