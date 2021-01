«Die Geissens» sahnen ihn der Zielgruppe ab

Quotennews

Am Montagabend lief eine neue Staffel «Die Geissens» an. Diesmal verschlug es die Familie nach Dubai. Mehr als eine Million Zuschauer wollten sich das nicht entgehen lassen.

RTLZWEI und «Die Geissens» ist eine Erfolgsgeschichte wie sie Unternehmer Robert Geissen nicht besser hätte schreiben können. Am Montag ging die schrecklich glamouröse Familie in eine neue Staffel und wollte in Dubai Geschäfte machen. Doch das Tennis-Doppelmatch mit der Familie Al Habtoor endete unverhofft im Krankenhaus. 1,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, darunter auch 0,63 Millionen, die aus der Zielgruppe stammten.kam auf eine relative Sehbeteiligung von ordentliche 3,2 Prozent auf dem Gesamtmarkt und starke 6,9 Prozent in der werberelevanten Gruppe.Und weil einmal Geissens nicht genug ist, servierte RTLZWEI eine weitere neue Episode gleich hinterher. Ab 21:15 Uhr stieg die Reichweite auf 1,13 Millionen Fans der Unternehmerfamilie. Wie Carmen Geiss im Laufe der Sendung immer eifersüchtiger auf Dolmetscherin Carmen wird, weil diese Robert immer näherkommt, wollten sich 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährige nicht entgehen lassen. Der Zielgruppenanteil stieg auf tolle 7,1 Prozent. Insgesamt wurden gute 3,5 Prozent gemessen.Nach dem Luxus-Reality-TV wurden die RTLZWEI-Zuschauer dann auf den Boden der Realität zurückgeholt.zeigt Menschen, die fernab des Rotlichtmilieus auf dem Kiez arbeiten und leben. Der Grünwalder Sender zeigte zu später Stunde gleich beide Teile der erstmals 2017 versendete Reportage. Teil eins versammelte 0,51 Millionen vor dem Fernseher, der zweite Teil behielt ab 0:05 Uhr noch 0,27 Millionen. In der Zielgruppe konnten 0,26 und 0,10 Millionen verzeichnet werden, was zu soliden 4,7 und ausbaufähigen 3,6 Prozent Marktanteil führte.