«Klein gegen Groß»: Kai Pflaume mit dem ersten Rekord für 2021

Quotennews

Das neue Jahr scheint es mit der ARD, Kai Pflaume und vor allem dem Format «Klein gegen Groß» gut zu meinen. Am 02. Januar 2021 stellt die Show bisherige Sehbeteiligungen in den Schatten.

Es war wohl eine Mischung aus vielen Kleinigkeiten. «Die 80er Show» bei RTL lieferte nicht so wirklich ab und die vielen Filme bei anderen Sendern konnten sich, wenn überhaupt nur untereinander messen und nahmen sich wohl so gegenseitig die Zuschauer weg. Vielleicht war es auch einfach noch die Euphorie eines neuen Jahres. Alles in allem schlug fürjedenfalls die große Stunde. Die Sendung unter Moderation von Kai Pflaume zog sagenhafteZuschauer vor die Fernseher, das bisher beste Sendeergebnis aller Zeiten.Vergleicht man die blanken Zahlen mit den Ergebnissen der zuletzt im November 2020 ausgestrahlten Sendung konnte man sich um rund 0,73 Millionen Zuschauer steigern. Der Januar scheint grundsätzlich ein guter Sendeplatz für «Klein gegen Groß» zu sein, denn bereits 2019 und 2020 erzielte man mit den Ausgaben zum Jahresbeginn sehr gute Quoten. 2019 reichte es für 5,98 und 2020 für 6,25 Millionen Zuschauer, jeweils im Gesamten. Zurück im Jahre 2021 sorgte die bisher nie da gewesene Sehbeteiligung für einen Marktanteil von 21,5 Prozent.Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen braucht sich die ARD mit ihrem Angebot vor keinem Konkurrenten verstecken. 1,4 Millionen junge Rezipienten bedeuteten sehr starke 15,7 Prozent des Marktes und gleichermaßen die höchste Beteiligung in der Zielgruppe an diesem Samstagabend. Einen besseren Jahresstart konnte man sich im Hause ARD wohl nicht ausmalen.