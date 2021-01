Blockbuster-Battle: Gab es je mehr Action an einem Abend?

Film-Check

Diesmal sind sich alle einig, also die Programmchefs der Sender: Es soll Action geben. Egal, ob historischer Kriegsepos, italienische Raubzüge oder nordische Götter. Wer wird sich durchsetzen?

(ProSieben)Die Comic-Verfilmung aus dem Hause Marvel dreht sich – wie sollte es anders sein – um Thor, der als leiblicher Sohn die Nachfolge Odins auf den Thron von Asgard antreten soll. Doch plötzlich ist Thor, von Chris Hemsworth gespielt, all seine göttlichen Kräfte los, denn er wird als Strafe für seine Unbeherrschtheit auf die Erde verbannt. Ohne seine Kräfte und vor allem ohne seinen magischen Hammer Mjolnir fällt es ihm schwer sich, an die Erde zu gewöhnen. Bis sich die Astrophysikerin Jane Foster, gespielt von Natalie Portman, und ihr Team um den kampfstarken Hünen kümmern. Kurze Zeit später wird dann sogar das Militär auf den Helden aufmerksam.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7(VOX)Michael Bay inszenierte kurz nach der Jahrtausendwende das Schicksal, das so viele Amerikaner auch heute noch immer beschäftigt. Als «Pearl Harbor» ist der Überraschungsangriff der Japaner auf den gleichnamigen Marinestützpunkt in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs eingegangen. Drum herum baute Bay die Geschichte von Rafe McCawley, der erfährt, dass seine Verlobte Evelyn und sein bester Freund Danny ein geworden sind. Es kommt zur erbitterten Auseinandersetzung der beiden Kumpel. Doch der japanische Angriff sollte das Schicksal der beiden verändern.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDB User Rating: 6(RTLZWEI)Nach einem Überfall in Venedig hintergeht Steve seine kriminellen Partner, tötet sein Teammitglied John Bridger und behält das ganze Gold für sich. Der Rest des Teams, darunter der Anführer Charlie Croker, der Fahrer Handsome Rob, der Sprengstoffmann Left Ear und der Technikfreak Lyle, schwören Rache, schließlich haben sie Goldbarren im Wert von 35 Millionen Dollar geraubt und verloren. Sie nehmen die Hilfe von Bridgers Tochter Stella in Anspruch und planen, das Gold aus Steves Villa in Los Angeles zu holen. Action ist dabei garantiert.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDB User Rating: 7