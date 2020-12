«Columbo»-Co-Erfinder William Link ist tot

Köpfe

Der bekannte Serienschreiber ist bereits am Sonntag verstorben.

Der Co-Schöpfer von «Columbo» und «Mord ist ihr Hobby», William Link, ist am Sonntag in Los Angeles an einem Herzversagen verstorben. Die Nichte bestätigte dies gegenüber dem Branchenblatt „Variety“. Link wurde 87 Jahre alt. Zusammen mit Drehbuchautor und Produzenten Richard Levinson entwickelte er mehrere Projekte."Bills wahrhaft gute Natur hat mich immer dazu inspiriert, gute Arbeit für einen Mann zu machen, der zusammen mit Dick Levinson ein großer Teil dessen war, was meine eigene persönliche Filmschule auf dem Universal-Gelände wurde", sagte Steven Spielberg in einer Erklärung.Bevor er seine Karriere beim Fernsehen startete, war er im Zeitungsgeschäft tätig. Von 1956 bis 1958 diente er in der U.S. Army.