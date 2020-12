«Frühling  Weihnachtswunder»: Zur Wiederholung gefragter als bei der Erstausstrahlung im Vorjahr

Quotennews

Trotz dieser Steigerung kam der ZDF-Abend vor allem auf dem Gesamtmarkt nicht auf besonders gute Quoten.



Das ZDF entschied sich zur Primetime für eine Wiederholung des Films. Vor einem Jahr schalteten bei der Erstausstrahlung 4,04 Millionen Zuschauer ein. Dies reichte für ein passables Ergebnis von 11,5 Prozent Marktanteil. Die 0,61 Millionen Jüngeren verbuchten eine gute Sehbeteiligung von 5,7 Prozent. Diesmal war die Reichweite mit 4,75 Millionen Menschen sogar größer. Zudem wurde ein guter Marktanteil von 14,6 Prozent erzielt. Auch die 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen erhöhten die Quote auf 6,3 Prozent.Weiter ging es ab 21.45 Uhr mit dem, für welches sich noch 3,86 Millionen Fernsehende interessierten. Die Quote fiel unter den Senderschnitt auf ein solides Ergebnis von 12,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,70 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren gelang eine Steigerung auf eine hohe Sehbeteiligung von 8,1 Prozent.Das Weihnachtsdramalockte schließlich noch 2,59 Millionen Filmfans, was annehmbare 11,0 Prozent Marktanteil bedeutete. Bei den 0,45 Millionen Jüngeren war eine gute Quote von 6,4 Prozent möglich. Die Dokubeendete den Fernsehabend mit 1,09 Millionen Fernsehenden und einem schwachen Marktanteil von 8,0 Prozent. 0,29 Millionen jüngere Zuschauer verbuchten eine gute Quote von 6,7 Prozent.