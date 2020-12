6,60 Millionen: Andrea Sawatzkis «Familie Bundschuh» überzeugt

Quotennews

Am Vorabend bekamen die Fernsehzuschauer die letzte reguläre «SOKO München»-Episode zu sehen. Die Reichweiten waren wieder fantastisch.

Das ZDF strahlte am Montag um 20.15 Uhr die Komödieaus, die auf der Roman-Reihe von Schauspielerin Andrea Sawatzki basiert. Gundula, verkörpert von Sawatzki, möchte das Fest in Ruhe und Harmonie verbringen, doch ihre chaotischen Verwandten treiben sie zur Weißglut.Der 90-Minüter mit Axel Milberg, Thekla Carola Wied, Judy Winter, Stephan Grossmann und Eva Löbau erreichte 6,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil des Thomas-Nennstiel-Filmes lag bei 19,0 Prozent. 0,90 Millionen junge Fernsehzuschauer erzielte der von Kerstin Cantz geschriebene Streifen. Mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent können die Produzenten zufrieden sein.Um 18.00 Uhr setzte das ZDF auf die letzte reguläre Episode von, ehe am 29. Dezember 2020 das große Abschiedsspecial läuft. Die aktuelle Episode mit dem Titel „Notruf“ wollten 4,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, Gerd Silberbauer verzeichnete einen Marktanteil von 18,2 Prozent. 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten die von Katrin Schmidt umgesetzte Episode, die von Peter Dommaschk geschrieben wurde. Der Marktanteil belief sich auf 5,2 Prozent.