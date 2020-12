«Der Lehrer»: Nur noch dreimal mit Hendrik Duryn

TV-News

Ab Januar geht es weiter mit «Der Lehrer» bei RTL. 13 Folgen wurden angekündigt, allerdings nur drei mit Hendrik Duryn. Am gleichen Tag feiert die Sitcom «Magda macht das schon!» ihr Comeback.

Ab 7. Januar kehrt die Seriein das Programm von RTL zurück. Dann zeigt der Kölner Sender die 13 Folgen der neuen Staffel immer donnerstags ab 20:15 Uhr. In den ersten drei Ausgaben wird dann der Fokus auf Stefan Vollmer – gespielt von Hendry Duryn – liegen, denn der Lehrer, der 14 Jahre ab der Georg-Schwerthoff-Gesamtschule unterrichte, wird danach nicht mehr zu sehen sein. Er wird die Schule verlassen und ein neues Leben beginnen. Ihn plagen unterdrückte Schuldgefühle, es wird Zeit für diese Entscheidung. Simon Böer wird Duryn ersetzen und als Mathe- und Physiklehrer David Ritter vor der Kamera stehen.Die neuen Folgen werden bereits sieben Tage vor der linearen Fernseh-Ausstrahlung bei TV Now zum Abruf bereitstehen. Alle neuen Ausgaben sind zudem auch in UHD HDR abrufbar. Dort stehen ab dem 31. Dezember auch die neuen Staffeln vonundzur Verfügung.Beide Serien feiern wie «Der Lehrer» am selben Abend, also am 7. Januar, ihre Comebacks bei RTL . Direkt nach «Der Lehrer» geht es ab 21:15 Uhr mit der Altenpflegerin weiter. Nach der Staffel, die zehn Episoden umfassen wird, ist allerdings Schluss für die Serie. «Schwester, Schwester» beginnt im Anschluss ab 21:45 Uhr. Dort ist Tom Beck neu im Ensemble mit dabei.