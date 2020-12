«Pastewka»: Finale Staffel bald bei Sky

TV-News

Sky-Kunden können die letzte Staffel «Pastewka» ab dem 21.Januar 2021 wöchentlich empfangen. Immer donnerstags laufen dann um 20:15 Uhr die letzten Folgen.

Zugegeben, für die meisten wird dies keine wirkliche Neuigkeit bereitstellen, da die finale Staffel vonbereits vor einem Jahr beim Streaminganbieter Amazon Prime Video verfügbar war. Aktuell sind die zehn letzten Folgen der langjährigen Comey-Serie und eine Extra-Doku-Folge zu Pastewka bei Prime auch nach wie vor verfügbar. Sollten Rezipienten die letzten Pastewka-Folgen noch nicht kennen, da sie kein Amazon Prime-Kunde sind, jedoch Sky empfangen können, bietet sich ab dem 21. Januar 2021 jeden Donnerstag um 20:15 Uhr eine der letzten Episoden der Serie zu sehen.Inhaltlich ist hin zur letzten Staffel einiges passiert. Zu Beginn kehrt Bastian mit Anne aus Afrika zurück, wo sie für ein ärztliches Projekt ihre Unterstützung boten. Mit den gemachten Erfahrungen im Gepäck ist von dem bisherigen Tollpatsch-Comedian nicht mehr viel übrig und Bastian beschließt das Erlebte in einem Sachbuch zu veröffentlichen. Auch Anne hegt nach der Rückkehr einen eigentlich schon verworfenen Wunsch, welcher Bastian und seine Pläne ins komplette Chaos stürzen dürfte.Beim Cast hat sich nichts geändert, Bastian Pastewka spielt Bastian, Sonsee Neu spielt Anne und auch Matthias Matschke kehrt als Bastians Bruder Hagen zurück. Komplettiert wird das Feld von Cristina do Rego als Nichte Kim und Sabine Vitua als Bastians Managerin Regine. Vor allem Nichte Kim sorgt auch in der letzten Staffel Pastewka mit ihrer geplanten Hochzeit für gewohnt lustige und sehenswerte Nebenkriegsschauplätze.