Größte Reichweite des Tages für «Bares für Rares»

Quotennews

Während die Sonderausgabe auf dem Gesamtmarkt besonders gefragt war, musste man bei den Jüngeren kleine Verluste hinnehmen.



Kurz vor Weihnachten erhielt die Trödelshowbeim ZDF erneut einen Platz in der Primetime. Diesmal wurden auf Schloss Drachenstein Christbaumschmuck, Blechspielzeug und Christbaumschmuck versteigert. Auch der Sänger Tom Gabel war zu Gast und versuchte einen guten Preis für sein Wertstück zu erhalten. Vor einem Monat hatte die letzte Primetime-Ausgabe bei einem Publikum von 5,45 Millionen Fernsehenden eine gute Sehbeteiligung von 16,9 Prozent erzielt. Bei den 0,92 Millionen Jüngeren waren sogar herausragende 10,6 Prozent Marktanteil möglich gewesen.Mit der gestrigen Ausgabe steigerte sich die Reichweite auf 5,84 Millionen Zuschauer. Mehr Menschen hatten zuletzt im Mai des vergangenen Jahres eingeschalten. Zudem war die Sendung das beliebteste Programm am Mittwoch. Dies spiegelte sich auch in einem hohen Marktanteil von 18,0 Prozent wider. Im Gegensatz dazu verkleinerte sich das jüngere Publikum auf 0,78 Millionen Fernsehende. Der Sender verlor somit mehr als zwei Prozentpunkte, lag aber immer noch bei einer starken Quote von 8,3 Prozent.Auch für dasinteressierten sich noch 5,07 Millionen Zuschauer, so dass sich der Marktanteil bei 17,8 Prozent beinahe konstant hielt. Die 14- bis 49-Jähirgen verbesserten sich sogar auf 0,97 Millionen Fernsehende und eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 11,3 Prozent. Am späteren Abend blieben auch noch 1,63 Millionen Interessenten für die Talkshowauf dem Sender. Somit wurde hier eine gute Quote von 14,4 Prozent ermittelte. 0,37 Millionen Jüngere sorgten weiterhin für ein hervorragendes Ergebnis von 11,5 Prozent.