«Jetzt oder nie»: VOX auf Anti-Prokrastination-Kurs

TV-News

Im neuen Format «Jetzt oder nie – Wir packen’s an» begleitet VOX verschiedene Paare auf ihren Versuchen anzupacken, was liegen geblieben ist.

In der Programmplanung für den Jahresbeginn hat sich bei Sender VOX kurzfristig etwas geändert. «Hot oder Schrott» muss den Sendeplatz sonntags um 19:10 Uhr verlassen und Platz machen für das neue Format. In den sechs anstehenden Folgen werden drei Paare begleitet, welche sich die Aufgabe gestellt haben, lange unerledigte Dinge endlich hinter sich zu bringen.Wohl für jeden ein Begriff dürfte das standesgemäße Chaos im Keller, Wohnzimmer oder im Garten sein. In wahrscheinlich jeder länger bewohnten Wohneinheit ist der Satz „“ schon des Öfteren gefallen und genau da setzt die neue Show in der ersten Woche an. In Woche zwei dürfen sich die Zuschauer dann auf ein nie eingerichtetes Hochbeet und eine chaotische Laube im Kleingarten freuen.Damit «Hot oder Schrott» jedoch nicht ganz in Vergessenheit gerät, gibt es für die Sendung am 3. Januar einum 20:15 Uhr. Dafür aus dem Programm weichen muss Guido Mario Kretschmers «Promi Shopping Queen». Damit hat sich in der Programmplanung für das neue Jahr bei VOX noch einmal einiges geändert.