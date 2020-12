«Scrubs  Die Anfänger» kehren in den ProSieben-Nachmittag zurück

TV-News

ProSieben gestaltet im neuen Jahr sein Nachmittagsprogramm um und holt J.D., Elliot Reid, Chris Turk und Carla Espinosa zurück.

ProSieben und Sitcoms am Nachmittag. Wer diese Verbindung nicht kennt, hat wohl noch nie den Münchner Sender am Nachmittag eingeschalten. Dies wird auch im Jahr 2021 so bleiben, allerdings in anderer Form. Denn statt Seriendoppel- oder gar Dreierpacks wird es mit dem Jahreswechsel einen neuen Ansatz geben. Es werden sozusagen Serien-Tage geben, an denen statt wie üblich mehrere Sendungen am Tag verteilt laufen, nur eine einzige zu sehen sein wird. Der Zuschauer wird zum Bingen eingeladen.Dabei kehren die seit zwei Jahren aus dem Programm genommenzurück und laufen fortan immer donnerstags von 12:35 bis 17 Uhr. Jeweils zehn Folgen werden zu sehen sein. Aber auch auf die anderen bewährten Sitcoms muss das Publikum nicht verzichten. So steht der Montagnachmittag ganz im Zeichen der Nerds von. Ab 4. Januar laufen die ersten zehn Folgen der elften Staffel bei der roten Sieben. Am Dienstag geht es weiter mit, am Mittwoch folgt. Wie erwähnt zeigt ProSieben am Donnerstag «Scrubs», ehe der Freitag die Woche mitbeschließt.Am Vormittag ab 8:00 Uhr ändert sich dagegen wenig. Dort bleibt die tägliche Dosis Abwechslung erhalten. Dann laufenund jeweils in Doppelfolgeund