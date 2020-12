«Die Show mit dem Sortieren»: Das Aus nach einer Folge

TV-News

Das neue Format «Die Show mit dem Sortieren» bringt es gerade mal auf eine ausgestrahlte Folge. Aufgrund der schlechten Quoten ist direkt wieder Schluss.

In Zahlen waren 0,83 Millionen Zuschauer gesamt und ein schwacher Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe Grund dafür, dassnach nur einem Sendetermin wieder aus dem Programm von Senderverschwindet. Ohne an dieser Stelle sprachliche Doppeldeutungen mit dem „Sortieren“ anzustrengen ist also erst einmal Schluss, 2021 soll das Format jedoch eine zweite Chance bekommen.Dies lässt zumindest die Mitteilung des Senders vermuten, in welcher es heißt, dass die Sendung mit Moderatorin Jeannine Michaelsen vorzeitig in die Winterpause gehe. Zurückkehren soll die Sendung im neuen Jahr, noch unklar ist jedoch, auf welchem Sendeplatz und wann. Damit die Quoten kommenden Mittwochabend wieder besser aussehen, setzt ProSieben auf den Spielfilm «Transformers 3». Am 23. Dezember, sprich den übernächsten Mittwoch, gibt es dann mit «Die besten Duelle um die Welt» und «Weihnachten mit Joko und Klaas» den Doppelpack Heufer-Umlauf und Winterscheidt.Dass ProSieben mit aktuell neuen Show-Formaten eher unzufrieden sein dürfte zeigen auch die Messungen bei. Vergangenen Donnerstag lief es mit einem Marktanteil von 7,6 Prozent in der Zielgruppe nur unwesentlich besser als bei der «Show mit dem Sortieren». Von der Teddy-Show waren jedoch unabhängig von den Ergebnissen nur zwei Folgen angekündigt.