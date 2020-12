Das Erste und WDR feiern 250 Jahre Beethoven

Vermischtes

Im WDR wird zum 250. Geburtstags des Komponisten mit Filmen, Konzerten und Dokumentationen gedacht, auch im Ersten gibt es den Film «Louis van Beethoven» am ersten Weihnachtstag.

Zum 17. Dezember, dem Tauftag von Ludwig van Beethoven, überträgt das WDR Fernsehen und WDR 3 das großeaus der Oper Bonn. Ebenfalls ab diesem Tag gibt es in ARD Mediathek den Filmzum Abrufen. WDR-Intendant Tom Buhrow äußert sich in einem Statement zum Angebot und der aktuellen Situation so, dass wenn das Publikum nicht zur Kunst kommen könne, eben die Kunst zum Publikum kommen muss. Seit Beginn der Pandemie sei dies ein Ziel des WDR.Der Fernsehfilm «Louis van Beethoven» geht somit online first als Angebot in der ARD Mediathek an den Start. Am 25. Dezember läuft der Streifen von Autor und Regisseur Niki Stein dann im Ersten um 20:15 Uhr. In Rückblenden soll das Leben des freischaffenden und zugleich tauben Komponisten Beethoven auf der Suche nach sich selbst dargestellt werden. Beginnend mit seiner Kindheit und Jugend als Sohn eines Kapellmeisters über seine Flucht aus der absolutistischen Lebenswelt und Gedanken der Aufklärung bis hin zu künstlerischer und finanzieller Freiheit begleitet der 120-minütige Film Beethoven in biografischen Episoden.Auch im Ersten läuft, ebenfalls am 25. Dezember, ein Beethoven-Konzert.steht bei der ARD ab 2:10 Uhr im Programm. Weitere musikalische Eckpfeiler setzt das WDR auf verschiedenen Kanälen. Am 17. Dezember spielenBeethovens drittes Klavierkonzert sowie seine „Schicksalssinfonie“ Nr. 5 in c-Moll. Die Festrede dazu hält Bundespräsident. Gezeigt wird der Akt aus der Oper Bonn ab 20:15 Uhr bei 3sat live, im WDR Fernsehen dann ab 22 Uhr. WDR 3 überträgt den Abend für alle ARD Kulturwellen im Radio.Für wahre Beethoven-Fans gibt es bereits einen Tag zuvor, dem 16. Dezember die Möglichkeit die Beethovengala mitzuerleben. Generalmusikdirektor Dirk Kaftan, das Beethoven Orchester Bonn und entsprechend namhafte Gäste feiern Beethoven und sein Schaffen mit Highlights von Klassik bis Pop. Die Gala wird live ab 20:04 Uhr auf WDR 3 übertragen.