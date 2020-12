Rose dOr für «Babylon Berlin» und «Wim Wenders, Desperado»

Vermischtes

Der als renommiertester europäischer Fernsehpreis geht dieses Jahr in den Kategorien Drama-Serie und Arts an «Babylon Berlin» und «Wim Wenders, Desperado».

Am Mittwoch, den 09. Dezember wurden coronabedingt via virtueller Zeremonie die Preise desvergeben. In der Verleihung gingen gleich mehrere deutsche Formate an den Start. Die Sky/ARD/Beta Film-Produktion, die NDR-Dokuund das ProSiebenSat.1-Formatgingen in den Kategorien, undins Rennen.Sowohl «Babylon Berlin» als auch «Wim Wenders, Desperado» ließen in ihren Kategorien alle Mitstreiter hinter sich und konnten sich eine goldene Rose sichern. Einzig «Joko und Klaas gegen ProSieben» musste sich geschlagen geben und das französische Formatgewann. In der Doku-Kategorie gab es mitundebenfalls zwei deutsche Einreichungen. Letztendlich räumte hier aber die britische Produktionden begehrten Preis ab.Bei den eingereichten Comedy-Serien ging miteine französisch-deutsche Koproduktion an den Start konnte sich jedoch nicht gegen das Formatdes Streaminganbieters Netflix durchsetzen. Nimmt man alle gekrönten Formate zusammen stammen dieses Jahr die Preisträgerinnern und Preisträger aus Argentinien, Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA.