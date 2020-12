«Yellowstone»: Sony AXN setzt Serie ohne Pause fort

TV-News

Erst nach zweieinhalb Jahren schaffte es die in de USA sehr erfolgreiche Show «Yellowstone» mit Kevin Kostner über den großen Teich nach Deutschland. Wie geht es mit Staffel zwei weiter?

Seit dem 24. November können Rezipienten des Pay-TV-Sendersdie erste Staffel des amerikanischen Quotenerfolgs sehen. In den USA feiertebereits im Sommer 2018 Premiere und ließ somit den deutschen Fernsehmarkt ordentlich auf eine Ausstrahlung warten. Der einzige Lichtblick dieser Konstellation ist, dass Fans nun zwischen Staffel eins und zwei weniger warten müssen.Genauer soll laut Sony AXN die zweite Staffel direkt im Anschluss an die Erste gesendet werden. Ab dem 2. Februar soll es zur gewohnten Sendezeit dienstags um 21:10 Uhr neue Folgen geben. Die jeweils wöchentlich neu präsentierte Episode ist dann auch in den Sony AXN-Mediatheken von Vodafone, Magenta, Prime Video Channels und für schweizerische Nutzer über Blue und UPC verfügbar.In Staffel zwei dürfen sich Fans der Serie auf Neues von John Dutton und seiner zerrissenen Familie freuen. Die Gebrüder Beck, skrupellose Immobilienmogule, wollen die Ländereien der der Duttons kaufen und sind sich keiner Mittel und Wege zu schade. Dutton muss sich sogar mit dem Gedanken anfreunden seinen Erzfeind Dan Jenkins um Hilfe zu bitten. Ohne zu viel verraten zu wollen, lassen sich die Becks einiges einfallen, bis die Duttons endlich zurückschlagen.