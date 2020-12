US-Fernsehen

Die Hauptrollen haben Sofia Black-D’Elia und Ally Sheedy bekommen.

Der Disney-Kabelsender Freeform hat einen Pilotfilm der Comedy-Seriebestellt. In der Serie wird die respektlose Alkoholikerin Samantha Fink, verkörpert von Sofia Black-D’Elia, nach einem spektakulär-peinlichen und öffentlichen Zusammenbruch gezwungen, mit dem Charakter von Ally Sheedy zusammen zu ziehen.Doch als ihre beste Freundin (Sasha Compère) aus ihrer Kindheit überraschende Neuigkeiten enthüllt, wird Samantha klar, dass sie sich nicht länger als Partygirl ausgeben kann - sie ist eine wandelnde Katastrophe. In dem Pilotfilm werden auch Rebecca Henderson, Lily Mae Harrington und Garrick Bernard mitwirken.Simone Finch hat die Serie geschrieben und ist als ausführende Produzentin an Bord. Hinter dem Projekt steht die Disney-Firma 20th Television.