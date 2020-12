«RTLZWEI News» und Meike Gehring gehen getrennte Wege

Köpfe

Journalistin Meike Gehring wird ab dem kommenden Jahr nicht mehr Teil der «RTLZWEI News» sein. Die Moderatorin arbeite wohl an einem eigenen TV-Format.

Zum 31. Dezember trennen sich die Wege vonund Moderatorin. „Im besten gegenseitigen Einvernehmen“ heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Gehring habe diese Entscheidung getroffen, da sie neue berufliche Wege anstrebe. Auch von Gehring wurde diese Beschreibung so bestätigt, sie sei sehr dankbar für die Zeit bei RTL2 und hätte sich als Moderatorin, Journalistin und als Mensch weiterentwickelt.Jetzt möchte sie jedoch auf eigenen Beinen stehen, entwickle gerade ein eigenen TV-Format und freue sich auf alles, was kommt. Auch die Frage der Nachfolge ist schon personell geklärt. In Zukunft stehen Steffi Brungs, Kathi Wörndl und Christoph Hoffmann im Wechsel bei den RTLZWEI News vor der Kamera. Chefredakteurin Konstanze Beyer bedauere aber respektiere den Wunsch von Gehring. Diese war laut Beyer aufgrund ihrer unkomplizierten und zugleich herzlichen Art stets eine Bereicherung für die Nachrichten-Sendung.Seit 2011 arbeitete Gehring als Reporterin für RTL und RTL2, 2015 kam der Schritt zu den RTLZWEI News. Seit 2018 trat sie in dem Format ebenfalls im Wechsel mit Brungs, Hoffmann und Wörndl als Moderatorin auf. Spricht der Sender also von einer geklärten Nachfolge fällt doch auf, dass in Summe ein Moderationsstuhl weniger besetzt ist.