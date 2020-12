Podcast-Verfilmung von «Hoaxilla»

Vermischtes

Bei Hoaxilla geht es seit mittlerweile mehreren Jahren um Verschwörungstheorien und Mythen, bald nicht nur hörbar, sondern auch als Serie.

Die Agenturarbeitet aktuell an einer achtteiligen Animationsserie, welche erst vergangen Montag einen Trailer dazu veröffentlichte. Den Podcast haben damals 2010 das Ehepaar Alexa und Alexander Waschkau gegründet und bespielen diesen bis heute. Jeden Monat beschäftigen sich die Kulturwissenschaftlerin und der Diplom-Psychologe mit modernen Sagen, Mythen und Verschwörungstheorien und bald wird das auch mitsichtbar sein.Lob gab es bereits vom Bayerischen Rundfunk, dieser zeichnete den Podcast als „einen der besten Podcasts weltweit“ aus. Geschäftsführer von Gary Glotz, Markus v. Luttitz beschreibt mit dem anstehend Projekt einen Schritt mit Weltneuheits-Charakter. Noch nie wurde bisher ein Podcast verfilmt und es soll auch nicht irgendein Podcast sein, sondern eben Hoaxilla. Kreativchef Peter Bulo Böhling stellt die Wahl des Podcasts für das Projekt heraus, da dieser gerade in diesen verrückten Zeiten so aktuell wie fast kein anderer sei.In Summe sollen acht Folgen mit einer Laufzeit von rund 20 Minuten entstehen. Mit dem Schritt in das Bewegtbild verspricht sich Alexander Waschkau, eine komplett neue Zielgruppe erschließen zu können. Gut erklärte sowie verständlich dargestellte Aufklärung schadet in Zeiten von „“ und „“ sicherlich nicht. Wann und wo die entstehende Serie zu sehen sein wird ist nicht bekannt.