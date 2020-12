Inkas Bauern bleiben ein heißes Eisen

Quotennews

Die Einschaltquoten der Bauern-Soap sind fantastisch. Erneut schalteten über fünf Millionen Menschen ein.

Bereits die siebte Episode der 16.-Staffel stand am Montag auf dem TV-Speiseplan. Dieses Mal herrschte bei einigen die pure Harmonie, während es bei anderen zu Unstimmigkeiten kam. Für den 32-jährigen Hobbybauer Leif startete endlich seine Hofwoche, er hat sich gleich drei Frauen eingeladen.Wie er auf Christina, Chantal und Irene reagierte, interessierte 5,17 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag in dieser Woche bei 16,4 Prozent. Mit 1,66 Millionen jungen Fernsehzuschauern gehörte RTL einmal mehr die Pole Position. Bei den Umworbenen sorgte ein Marktanteil von 19,0 Prozent zur guten Stimmung am Dienstagmorgen.«Bauer sucht Frau» verzeichnete vor zwei Wochen seinen vorläufigen Höhepunkt. 5,31 Millionen Zuschauer schalteten am Montag die zweistündige Sendung ein, der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 18,9 Prozent spitze aus. 1,86 Millionen junge Zuschauer wurden ermittelt.