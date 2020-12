«Pretty in Plüsch» wird vorzeitig der Stecker gezogen

TV-News

Die anhaltend schlechten Quoten veranlassten Sat.1 dazu früher als eigentlich geplant die Sendung enden zu lassen. Kommenden Freitag gibt es die letzte Sendung.

Laut ‚Bild‘-Informationen geht die Sat.1-Showbereits am kommenden Freitag, den 11. Dezember, zu Ende. Damit gibt es statt der geplanten vier Ausgaben der Liveshow lediglich drei. Die Mitarbeiter der Produktion sollen am Montag über den Schritt informiert worden sein. „Wir erzählenbereits am kommenden Freitag zu Ende. Für die zweite Folge gab es viel positives Feedback, dennoch konnte die Show leider nicht genügend Zuschauer begeistern. Am Freitag wird um 20.15 Uhr das beste Promi-Puppen-Duett in einer großen Final-Show gekürt“, wird Sat.1-Sprecherin Sandra Scholz im Boulevard-Blatt zitiert.Der Schritt kommt wenig überraschend, waren die Einschaltquoten doch sehr dürftig und blieben stark hinter den Erwartungen zurück. Die ersten beiden Shows verfolgten lediglich 0,94 beziehungsweise 0,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Aus der Zielgruppe stammten 0,42 respektive 0,43 Millionen Fans, was zu jeweils 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen führte. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Senderschnitt und soll ausschlaggebend für die Maßnahme gewesen sein.Am kommenden Freitag findet somit das Finale statt. Um den Titel des besten Duetts werden demnach Polly mit Jimmy Blue Ochsenknecht, Kevin Puerro mit Jessica Paszka, Werner Edel mit Janine Kunze und Didi Rakete mit Massimo Sinató singen. In den ersten beiden Shows wurden Francesca de Rossi aka Melanie C mit Ingolf Lück und Harry Love aka Jürgen Drews mit Mareile Höppner rausgewählt. Was anstelle der vierten Ausgabe am Freitagabend, den 18. Dezember, in Sat.1 zu sehen sein wird, steht bislang noch nicht fest.