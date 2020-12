«Hot oder Schrott  Die Allestester» bei VOX deutlich abgeschlagen

Quotennews

Deutlich besser lief es da für ProSieben mit den Superheldenfilmen «Black Panther» und «The First Avenger: Civil War».



Nachdem «Grill den Henssler» in der Vorwoche bei VOX ins Staffelfinale gegangen war, kehrte nun am gestrigen Abendzurück ins Programm. In der Sonderausgabe bestimmten die Tester ihre Top drei Produkte aus den Kategorien fit und fertig, Enthaarung, die größten Produkte, Outdoor und Geduldsprobe. Doch mehr als 0,90 Millionen Zuschauer interessierten sich nicht für die Produkttest. Somit kam nur eine magere Quote von 3,1 Prozent zustande. 0,47 Millionen Umworbenen landeten bei mauen 5,4 Prozent.Der Filmabend bei ProSieben schlug sich im Gegensatz dazu sehr gut. Für das Superheldenabenteuer «Black Panther» ► schalteten 2,84 Millionen Fernsehende ein und ergatterten einen ausgezeichneten Marktanteil von 8,9 Prozent. Eine herausragende Sehbeteiligung von 16,1 Prozent war auch bei den 1,54 Millionen Jüngeren möglich. «The First Avenger: Civil War» ► hielt sich im Anschluss bei einem Publikum von 0,86 Millionen Menschen weiterhin stark bei 8,3 Prozent. Auch die Quote von 13,6 Prozent bei den 0,41 Millionen Werberelevanten stellte ein ausgezeichnetes Ergebnis dar.RTLZWEI versuchte sein Glück mit zwei Teilen der Fantasy-Reihe. „Der König von Narnia eröffnete die Primetime und lockte 0,69 Millionen Filmfans. Dies reichte jedoch nur für annehmbare 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam ebenfalls nur eine akzeptable Quote von 3,9 Prozent zustande. „Prinz Kaspian von Narnia“ erhöhte ab 23.10 Uhr auf gute 3,9 Prozent bei insgesamt 0,37 Millionen Zuschauern. Die 0,13 Millionen jüngeren Fernsehenden verbuchten solide 4,8 Prozent Marktanteil.