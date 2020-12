Zweiter Teil der «Tatort»-Doppelfolge landet hinter den Werten der Vorwoche

Quotennews

Tagsüber glänzten vor allem die Biathlonrennen der Damen und Herren.



Teil zwei der Doppelfolgezum Jubiläum führte die Ermittler nach München. In der vergangenen Woche hatten 9,54 Millionen Fernsehende den Krimi verfolgt. Dies resultierte in einem sehr starken Marktanteil von 27,1 Prozent. Eine überragende Sehbeteiligung von 22,8 Prozent kam ebenfalls bei den 2,38 Millionen Jüngeren zustande. Doch die Fortsetzung der Doppelfolge verlor an Reichweite und landete so bei 8,74 Millionen Zuschauern. Dies entsprach weiterhin einem sehr hohen Marktanteil von 24,5 Prozent. 2,33 Millionen 14- bis 49-Jährige hielten sich bei ausgezeichneten 21,8 Prozent.Zuvor holte sich diemit 9,28 Millionen Fernsehenden ein herausragendes Ergebnis von 27,0 Prozent ab. Aus der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 2,51 Millionen Zuschauer gespannt das aktuelle Geschehen und verbuchten 24,8 Prozent.begrüßte am späteren Abend unter anderem Sigmar Gabriel und Norbert Röttgen und warf einen Blick auf die politische Lage in den USA. Hier saßen noch 3,32 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm und halbierten die Quote auf gute 12,0 Prozent. 0,54 Millionen Jüngere reichten gerade für solide 6,5 Prozent Marktanteil.Tagsüber regierte Wintersport das Programm im Ersten. Besonders hohe Quoten waren mit der Biathlon Herren-Staffel um 12.45 Uhr möglich. 4,53 Millionen Fernsehende schalteten ein und generierten hervorragende 26,2 Prozent. Ein ebenfalls sehr starker Wert von 16,5 Prozent wurde bei den 0,79 Millionen Jüngeren erzielt. Um 15.15 Uhr war dann die Verfolgung der Damen im Programm. Hier bestand das Publikum aus 4,57 Millionen Menschen, die für eine hohe Quote von 15,0 Prozent sorgten. In der jüngeren Gruppe wurden ebenso ausgezeichnete 14,8 Prozent ermittelt.