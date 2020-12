«Die Chefin» und «SOKO Leipzig» leiten einen gelungenen Fernsehabend im ZDF ein

Quotennews

Am späten Abend überraschte «Das literarische Quartett», das bei den Jüngeren über dem Senderschnitt landete.



Gewohnt stark eröffneteden Freitagabend im ZDF . Auch wenn die Reichweite gegenüber der Vorwoche von 6,99 auf 6,64 Millionen Menschen sank, war der Krimiserie auf dem Gesamtmarkt das beste Ergebnis des Tages sicher. Dieser hohe Wert spiegelte sich auch in einem starken Marktanteil von 20,5 Prozent wider. Unter den Zuschauern befanden sich 0,71 Millionen aus der jüngeren Gruppe, die dem Sender sehr gute 8,3 Prozent bescherten.Auchlief mit 5,65 Millionen Fernsehenden sowie 18,0 Prozent Marktanteil sehr stark. Bei den Jüngeren lag die Zuschauerzahl weiterhin bei 0,71 Millionen, die Sehbeteiligung sank nur leicht auf 8,1 Prozent. Ab 22.30 Uhr ging dieauf Sendung und hielt noch 4,76 Millionen Menschen vor dem Bildschirm. Der Marktanteil lag bei hohen 18,5 Prozent. Auch wenn die 1,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen hervorragende 16,3 Prozent erreichten, lag die Quote hier fünf Prozentpunkte unter dem Wert der Vorwoche.Daskam mit der gestrigen Ausgabe auf die bislang höchste Reichweite von 2,56 Millionen Menschen. Solide 12,4 Prozent Marktanteil stellten im Gegensatz dazu das schwächte Ergebnis dar. Bei den 1,07 Millionen Jüngeren verbuchte der Sender eine sehr hohe Quote von 17,1 Prozent. Mit dem Literaturtalkfiel das ZDF wie gewohnt auf 0,72 Millionen Fernsehende, was mickrige 5,2 Prozent bedeutete. Diesmal blieben jedoch 0,31 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft auf dem Sender und erzielten mit guten 0,31 Prozent Marktanteil ein überdurchschnittliches Ergebnis.