Neues Sportpaket bei HD+

Vermischtes

Das Paket beinhaltet vier Sender, die über 2.000 Stunden Livesport im Jahr aus aller Welt senden.

Ab sofort ist das Sportpaket trendSports in HD-Qualität bei HD+ auf Sendung. Die vier Kanäle Sport1+ , Sportdigital Fussball, EDGEsport und Waidwerk garantieren ein exklusives TV-Erlebnis mit über 2.000 Stunden Live-Sport im Jahr. Hinzu kommen noch News, Magazine und Dokumentationen, die über die Sportwelt berichten und informieren. Für HD+-Abo-Kunden ist der Dienst zu Beginn sogar kostenlos.Ab März kann das trendSports-Paket dann dazugebucht werden. Es wird 5,99 Euro im Monat kosten. Für die Ausstrahlung der Sender hat die HD Plus GmbH eine entsprechende Vereinbarung mit der TA2 Europe GmbH getroffen, die Special-Interest-TV-Sender in HD-Qualität lizensiert und vermarktet. „trendSports deckt wirklich alles ab, was das Herz der Sportfans begehrt. Das breite Angebot bietet Live-Sport für jeden Geschmack und für jedes Alter, ausgestrahlt in bester HD-Qualität. Das ist eine schöne Überraschung für unsere Abo-Kunden, die trendSports die nächsten drei Monate kostenlos genießen können“, kommentierte Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung HD Plus GmbH.Arnold C. Kulbatzki, Geschäftsführer der TA2 Europe GmbH ergänzte: „HD+ ist die etablierte und führende Marke für Satellitenfernsehen in HD-Qualität, ein perfekter Partner. Denn trendSports setzt komplett auf HD, damit Fans ihren Sport in bester Bildqualität auf dem großen Fernsehschirm zu Haus genießen können. Ohne Sorge um stabile Internetverbindungen oder ausreichend Bandbreite.“ Sport1+ bietet vor allem US-Sport-Fans beste Unterhaltung und hat die NBA und NHL im Programm. Dazu kommen ausgewählte Spiele des internationalen Fußballs. Sportdigital Fussball zeigt ebenfalls das Spiel mit dem runden Leder aus vier Kontinenten und 17 Wettbewerben. Dazu gibt es tägliche News von Transfermarkt TV. Edge Sport setzt auf Fun- und Action-Sportarten und berichtet unter anderem über Events im Skateboarden, Snowboarden und Break Dancing. Auch eSports ist im Programm. Waidwerk ist der Sender für alle Jagd-, Angel- und Outdoorfans. Ergänzt wird das Dokumentationsprogramm um Live-Inhalte.Für HD+-Abo-Kunden können das Zusatzpaket ab sofort abrufen.