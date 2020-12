Sechs neue Darsteller bei «Hawkeye»

US-Fernsehen

Die Disney+-Serie hat unter anderem Vera Farmiga und Tony Dalton unter Vertrag genommen.

Die kommende Marvel-Seriehat eine Reihe von Schlüsselrollen besetzt. Neben den Hauptdarstellern der Serie, Jeremy Renner und Hailee Steinfeld, werden Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox und Zahn McClarnon in der Serie auftreten. Wie gewöhnlich äußerte sich die Disney-Gruppe nicht zu diesem Vorgang.Farmiga wird die Marvel-Figur Eleanor Bishop, die Mutter von Kate Bishop (Steinfeld), verkörpern. Sie war für ihre Rolle in «Up in the Air» für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert worden. Außerdem war sie fünf Jahre lang Norman Bates Mutter in «Bates Motel».Pugh wird die Rolle der Spionin und Attentäterin Jelena Belowa, der Schwester der Schwarzen Witwe, erneut spielen. Dalton wird Jack Duquesne spielen, höchstwahrscheinlich eine Version der Marvel-Figur Jacques Duquesne oder Swordsman. Als früher Mentor von Hawkeye war Swordsman in den Marvel-Comics sowohl ein Held als auch ein Bösewicht.