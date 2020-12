«Amazon Prime Video»: Neue Bushido-Doku

Vermischtes

Der Streaminganbieter zeigt ab 2021 eine neue Doku über den umstrittenen Rapper Bushido. Die Dokumentation soll nie zuvor gesehene Einblicke auch in das Privatleben des Musikers geben.

Seit fast 20 Jahren ist der Rapper AnisFerchini im Musikgeschäft. Neben seiner Karriere als Rapper ist er Ehemann, Familienvater, Plattenproduzent und Songwriter. In seiner langen Karriere gab es jedoch nicht nur positive Schlagzeilen über Bushido. Nach dem Ende eines laufenden Gerichtsverfahrens wird die Doku für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich verfügbar sein.Inhaltlich soll die Doku in sechs Teilen die Geschichte des umstrittenen Künstlers beleuchten. Beginnend mit dem Aufstieg des Rappers sollen Zuschauer auch den Familienvater hinter Bushido kennen lernen. Neben dem einsetzenden Erfolg, Gold- und Platinalben wird Bushido zuletzt oft in Konflikt mit dem Gesetzt gebracht. Zusammenhänge zum organisierten Verbrechen werden ihm nachgesagt. Gegen einen Berlin Clan-Chef sagt er zuletzt auch vor Gericht aus.Die Folge seiner Zusammenarbeit mit Berliner Clans und dem organisierten Verbrechen bringen dem Künstler zusehends Probleme ein. Seit nun mehr zwei Jahren lebt er und seine Familie unter Polizeischutz. Um diese tiefen Einblicke in der Dokumentation abbilden zu können begleitet ein Kamerateam die Familie um Bushido über zwei Jahre hinweg. Fans sollen einen Blick auf das obskure Leben zwischen Musikvideos, Plattendeals und der Angst um seine Familie bekommen.Es kommen in der Doku wichtige Größen der Musikindustrie, langjährige Gefährten des Rappers und auch seine Frau Anna-Maria zu Wort. Auch Kritiker von Bushido sollen Teil der neuen Doku-Reihe sein. Fans dürfen sich also auf weitreichende Einblicke in die Sonnen- und Schattenseiten des Lebens von Anis „Bushido“ Ferchini und seiner Familie freuen.