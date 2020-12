Kooperation mit Julep Media: RTLZWEI-Bewegtbildvermarkter vermarktet ab sofort auch Podcasts

Vermischtes

El Cartel Media erweitert sein Angebot für den Werbemarkt um das boomende Segment Audio. Zum Portfolio gehören nun auch mehr als 200 Podcasts von Julep Media.

Kaum ein Künstler, der etwas auf sich hält, kommt am Genre Podcast derzeit vorbei. Der Markt boomt und zwar weltweit. Laut Online-Audio-Motor 2020 hört in Deutschland bereits rund ein Viertel der Menschen Podcasts oder Radio-on-Demand-Inhalte, ein Zuwachs von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nun steigt der RTLZWEI-Bewegtbildvermarkter El Cartel Media in das Geschäft mit ein. Um seinen Kunden verstärkt auch Audio-Werbung anbieten zu können, vermarktet das Unternehmen ab sofort das komplette Inventar von Julep Media aus mehr als 200 Podcasts mit allen buchbaren Werbeformen. Das Münchner Unternehmen kommt mit seinen Angeboten auf 11 Millionen Streams und 15.000 abgerufene Episoden pro Monat.RTLZWEI bringt in die Co-Vermarktung durch EL CARTEL MEDIA und Julep eigene Podcasts ein, die zwei Erfolgsformate des Senders begleiten:und. „Wir wissen, dass unsere jungen Zielgruppen gerne Podcasts hören. Deshalb ist Julep der ideale Partner für uns. Das breite Portfolio und das ganzheitliche Konzept haben uns gleich überzeugt. Indem Julep auch unsere Podcasts vermarktet, haben wir ein echtes Win-Win-Scenario“, freut sich Stephan Karrer, Geschäftsführer El Cartel Media, über die Zusammenarbeit.„86 Prozent der Nutzer hören Podcasts bis zum Ende. Die Werbeakzeptanz ist hoch, die Streuverluste sind gering. Wir freuen uns, dass wir die enormen Potenziale dieses Marktes insbesondere im Hinblick auf Konvergenz-Konzepte nun mit der zusätzlichen Vertriebspower von EL CARTEL MEDIA gemeinsam in Angriff nehmen können. Julep ist angetreten, den Podcast-Markt voran zu bringen, unsere jüngste Partnerschaft mit EL CARTEL MEDIA ist ein weiterer Schritt in diese Richtung“, sagte Steffen Hopf, CEO Julep Media.