Traumhochzeit bei «Sturm der Liebe»

TV-News

Kurz vor Weihnachten wird es in der Soap «Sturm der Liebe» romantisch zu gehen. Die Hochzeit von Franzi und Tim steht an. Aber nicht ohne Komplikationen. Im Mittelpunkt der 17. Staffel stehen dann die Rollen von Christina Arends und Arne Löber.

Sollte nichts dazwischenkommen, werden sich Franzi und Tim in der Soapim Ersten am 16. Dezember das Jawort geben. Dann hat die Liebe über die alle Intrigen auf dem steinigen Weg zum Lebensglück für die Rollen von Léa Wegmann und Florian Frowein gesiegt. Doch auch am schönsten Tag ihres Lebens, verläuft nicht alles reibungslos. Zur Hochzeit reisen zwei Überraschungsgäste an den „Fürstenhof“: Boris (Florian Frowein) lässt sich die Hochzeit seines Zwillingsbruders nicht entgehen. Mit im Gepäck hat er seine große Liebe Tobias (Max Beier).Nachdem das Traumpaar Franzi und Tim seinen Abschied gefeiert hat, rückt ab Folge 3516 (voraussichtlicher Sendetermin: 23. Dezember 2020) die große Liebesgeschichte Maja von Thalheim, gespielt von Christina Arends, und Florian Vogt, gespielt von Arne Löber, in den Mittelpunkt der 17. Staffel der Bavaria-Fiction-Produktion. Maja kommt in den „Fürstenhof“, um Trost bei ihrer Adoptivmutter Selina von Thalheim zu finden. Bei einem Waldspaziergang findet sie dann Gefallen an einem Reh, das jedoch im Visier des attraktiven Jägers Florian steht. Schützend wirft sie sich vor das Reh. Daraufhin macht sie dem neuen Waldhüter des 5-Sterne-Hotels klar, dass sie nichts von ihm hält.ist von Montag bis Freitag ab 15:10 Uhr im Ersten zu sehen. Die Hochzeitsfolge wird am Mittwoch, den 16. Dezember 2020 zu sehen sein.