«The Trial of Christine Keeler» läuft bei HBO Max

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von WarnerMedia hat sich die Rechte an dem BBC-Drama gesichert.

Der junge Streamingdienst HBO Max hat sich die Rechte in den Vereinigten Staaten von Amerika für das BBC One-Dramagesichert. Das ist der jüngste Verkaufs des sechsteiligen Dramas für Keshet International, das die Serie mit seinem KI Content Fund mitfinanziert und weltweit vertrieben hat. Die Firma Endeavor Content betreute die Serie in den USA.Das von Ecosse Films und Great Meadow Productions umgesetzte Drama erweckt einen der umstrittensten politischen Sexskandale im Vereinigten Königreich zum Leben. Es handelt sich um die Vertuschung einer Affäre zwischen einem britischen Minister (Ben Miles) und dem Model Christine Keeler (Sophie Cookson), die die Regierung zu zerstören drohte.Bis heute wurde die Miniserie an ABC in Australien, BBC First in den Benelux-Ländern und Afrika, NPO in den Niederlanden und Cosmo TV in Spanien verkauft. Für Deutschland und Österreich gibt es noch keinen Käufer.