Die Sitcom «Outmatched» erscheint in Deutschland

Vermischtes

Die Hochbegabten-Comedy mit Maggie Lawson kommt zu Joyn Plus+ im Januar.

Die Sitcom des US-Senders FOXwird ab dem 4. Januar 2021 bei Joyn Plus+ veröffentlicht mit wöchentlich zwei Episoden von insgesamt zehn. Dabei spielen Maggie Lawson («Psych») und Jason Biggs («American Pie») die überforderten und eher kleinkarierten Eltern, die auf einmal eine Schar an hochbegabten Kindern betreuen müssen.Mike (Biggs) und Kay (Lawson) sind ein entspanntes Ehepaar und haben einem einfachen Leben. Die Teenager Nicole (Ashley Boettcher) und Brian (Connor Kalopsis) halten die beiden aber auf Trab, weil sie als hochbegabt gelten, trotzdem fördern die Eltern sie mit den Mitteln, die sie haben. Am Ende des Tages möchten sie sich aber in ihr Freizeitraum zurückziehen und sich dort entspannt ein Bier gönnen. Als dann Kind Nummer drei, Marc (Jack Stanton) ebenfalls eine Hochbegabung attestiert bekommt, geht der ganze nicht so normale Spaß erst los, während das Nesthäkchen Leila (Oakley Bull) das einzige nicht hochbegabte Kind der Familie ist und aus der Masse heraussticht.Weitere Hauptrollen spielen noch Tisha Campell-Martin und Finesse Mitchell als das mit Kay und Mike befreundete Ehepaar, Rita und Irwin. «Outmatched» ist ein Teil der Serienoffensive Anfang des Jahres durch FOX, um Multi-Camera Sitcoms wieder zurück in das Programm zu bringen. Scheinbar hat dies aber nicht so funktioniert, da nach zehn Episoden die Serie wieder eingestellt wurde.