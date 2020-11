«365 Tage»-Parodie wird bei TVNow eingesperrt

Vermischtes

Youtuber haben die Parodie «Villa der Liebe» gedreht und wurde nun für den Streamingdienst adaptiert.

Die YouTuber Jonas Ems und Jonas Wuttke haben als Reaktion auf den polnischen Film «365 Tage», in dem eine junge Frau aus Warschau von einem Mafiaboss entführt wird und fortan 365 Tage Zeit hat, um sich ihn zu verlieben, mit ihrem Medienunternehmen moonvibe die Parodiegedreht. Jetzt werden die bereits veröffentlichten Folgen adaptiert und neue Folgen für die erste Staffel auf TVNow produziert.Hierfür haben sie Odeon Entertainment, eine Produktionsfirma von Leonine, hinzugeholt und zwischen TVNow, moonvibe und Odeon hat meine Kooperation zur Produktion für vier Serienstaffeln unterzeichnet, darunter fällt das 12 Episoden starke Projekt der «365 Tage»-Parodie. So wird die erste Staffel ab dem 1. Dezember als Box Set bei TVNow verfügbar sein, während wöchentlich zwei Folgen auf dem YouTube-Kanal „Villa der Liebe“ zu sehen sein werden.In «Villa der Liebe» geht es um vier Jungs, die sich über das Internet gefunden haben und allesamt fanatische «365 Tage»-Fans sind und das gleiche ausprobieren wollen. Sie möchten genauso wie ihr Idol Massimo ihre attraktivsten Liebesinteressen entführen und in einem wunderschönen Schloss einsperren, damit die potenziellen Traumpartnerinnen sich in 365 Tagen ebenfalls in die Jungs verlieben können. Dabei werden alle Rollen von Jonas Wuttke, Jonas Ems, Caro Kotke, Dalias Schmidt-Foss, Lea Katharina Maria Rajtmajer, Bene Schulz, Lina Düren, Jerome Weinert, Lukas Leonhard, Loris Zimmerli, Tim Kampmann und Davis Schulz gespielt.