15. Dezember: Frankreich öffnet Kinos

Kino-News

Obwohl die Welle erst seit wenigen Tagen gebrochen ist, will man die Lichtspielhäuser wieder öffnen.

Frankreich, das seit dem 30. Oktober in einem Lockdown ist, um die zweite Welle der Pandemie einzudämmen, wird seine Kinos, Theater und Museen – voraussichtlich – am 15. Dezember wieder öffnen. Der französische Präsident Emmanuel Macron enthüllte am Dienstag in einer Fernsehansprache einige schrittweise Maßnahmen zur Lockerung des Lockdowns.„Der Höhepunkt der zweiten Welle der Pandemie ist überschritten. Unsere Bemühungen, Ihre Bemühungen haben sich ausgezahlt“, sagte Macron. Die Statistik gibt ihm recht: Die zweite Welle ist gebrochen, dennoch sind in Frankreich rund 50.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Bereits am Samstag dürften in Frankreich kleine Geschäfte wieder öffnen.Für die Lichtspielhäuser ist das allerdings kein Grund zur Freude, denn neben zahlreichen Lockerungen wie die Aufhebung des Ausgehverbots werden Ausgangssperren eingeführt. Diese soll sich zwischen 21.00 und 07.00 Uhr andauern. Zuletzt war es den Franzosen nur erlaubt, dass sie täglich eine Stunde im Umkreis eines Kilometers um ihren Wohnsitz verkehren.