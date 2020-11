Primetime-Check

Wie schlug sich «Schlag den Star» bei ProSieben? Punktete der Krimi im ZDF?

Das Erste setzte am Samstagabend auf, das in dieser Woche von 6,16 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Der Marktanteil lag bei 20,7 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 15,5 Prozent Marktanteil ein. 1,25 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Unterdessen programmierte RTL , das 2,75 Millionen Zuseher begeisterte, wovon 1,16 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei 8,9 Prozent bei allen sowie 14,1 Prozent in der Zielgruppe.Die ProSieben-Showsicherte sich 1,33 Millionen Zuschauer. Mit 0,73 Millionen jungen Zuschauern ergatterte man sich 11,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten.holte für das ZDF 6,47 Millionen Zuschauer und 19,9 Prozent Marktanteil, eheauf noch 3,61 Millionen Zuschauer kam. Der Marktanteil belief sich auf 11,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man zunächst 6,3, dann 4,7 Prozent Marktanteil ein.Sat.1 erzielte mit1,38 Millionen Zuseher, in der Zielgruppe standen 7,5 Prozent auf der Uhr.brachte VOX 4,9 Prozent bei den Umworbenen, insgesamt schalteten 1,41 Millionen Menschen ein.führte 0,91 Millionen Zuseher zu RTLZWEI , der Marktanteil lag bei 2,9 Prozent.Zwei Folgen vonsorgten bei Kabel Eins für 0,73 und 0,76 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf 2,7 und 2,9 Prozent Marktanteil.