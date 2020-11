Zusätzliche Unterstützung bei der «26. José Carreras Galas»

TV-News

Im Kampf gegen Leukämie haben sich weitere Hochkaräter zum Benefiz-Ereignis am 10. Dezember angekündigt.

Um José Carreras im gemeinsamen Kampf gegen Leukämie zu unterstützen kommt große und prominente Unterstützung nach Leipzig. Dort findet am 10. Dezember eine Benefiz-Gala, übertragen vom MDR , statt. Die Liste der Unterstützer ist lang und umfasst unter anderen Howard Carpendale, Beatrice Egli, Stefan Zauner oder Jeanette Biedermann. Ab 20:15 Uhr übertragt der MDR live und Zuschauer dürfen sich auf tolle Konzerte und Auftritte freuen. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wird die Gala dieses Jahr ohne Zuschauer stattfinden.Ist Howard Carpendale bereits ein langjähriger Unterstützer mit Beteiligungen 1998 und 2013, so reihen sich Beatrice Egli und Rolando Villazón zum ersten Mal ein. Auch Jeanette Biedermann hatte sich bereits in der Vergangenheit für den Kampf gegen Leukämie stark gemacht. José Carreras wird mit Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig durch den Abend führen. Bereits bekannte Zusagen kamen von Chris de Burgh, David Garrett, LEA, Kerstin Ott, Santiano und Sasha.Das die Gala jedes Jahr ein wichtiges Event ist macht Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung, deutlich. Sie gibt bekannt, dass auch durch die Fernseh-Gala in den letzten Jahren über 220 Millionen Euro an Spenden gesammelt werden konnten. Durch diese Gelder konnten über 1.300 Projekte gefördert werden. Somit konnte die Forschung stetig vorangetrieben und unterstützt werden.